Ristiväeline teekond avab hingeväravad

Elna Kaasik lausus, et stoolade* ja piiskopimantlite loomine avas tema jaoks uued väravad hinges ja loomingus. «See on olnud just nagu tunde, päevi, kuid kestnud pikk meditatsioon, risti väe tunnetamine, samal ajal asjalik ja planeeriv, tähtaegu arvestav tööprotsess,» rääkis kunstnik. Ta märkis, et nägi kohe oma vaimusilmas rõivaste kui terviku visuaali. «Kuldsetesse põimedesse mantlihõlmadel kudusin põhjamaist askeesi, päikesepeegeldust viljapõldudel või linnatulede sära. Arvestades mulle omaseid tehnilisi võtteid ja võimalusi, oli see töö nauditav,» sõnas kunstnik.