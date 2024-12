Mingem Lauluisale pühendatud matkale!

Kreutzwaldi matka korraldaja Pearu Nukk ütles, et tänavune matk on seitsmes. Nagu ikka, kogunetakse 26. detsembril kell 11 Kadrinas emakeele ausamba juurde ning kell 11.20 väljub sealt buss Jõeperesse, kus süüdatakse küünlad Kreutzwaldi sünnikohas. Kell 12 alustatakse matka Kadrina leerimaja poole, kus kell 13.30 ootavad retkelisi soe supp ja väike kontsert.

ilme – pesime selle samblast puhataks,» lausus Pearu Nukk. «Nii et värske ilmega kivi ootab meid igal teisel jõulupühal ilmast olenemata.» Pearu Nukk rõhutas, et ei saa matkade korraldamise au üksnes endale võtta, vaid abistanud on Kaidi ja Taavi Nukk, vend Andres Nukk ja vallavanem Kairit Pihlak. «Kõik nimetatud sõbrad ja abilised on osalenud ka matkal.»