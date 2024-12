Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Rohkem kui viieteistkümneaastase tegevuse vältel on vabatahtlik rahvamalev tugevnenud organisatsiooniliselt, on omandanud väärtuslikke kogemusi võitluses ühiselureeglite rikkumise vastu. Rajoonis on praegu ligi sada malevat rohkem kui 1300 liikmega. Seni on hästi tegutsenud tootmiskoondise «Rakvere» malevlased, 1973. aasta sotsialistliku võistluse võitjad. Tunnustust väärivad veel tsemenditehase «Punane Kunda», Vinni sovhoosi, «Energia» kolhoosi, Rakvere Piimakombinaadi jt. malevate töö. Rahvamaleva tegevus on soikunud Tudu metsapunktis, Ilumäe ja Vohnja kolhoosis, Rakvere sidesõlmes. Nõrgalt tegutsevad veel Autobaasi nr. 2, tootmiskoondise «Kommunaar», Rakvere Kommunaalettevõtete Kombinaadi jt. asutuste malevlased. Neis ei järgita patrullteenistuse graafikut, samuti ei tegelda profülaktilis-kasvatusliku tööga. Rajooni rahvamaleva staap koos siseasjade osakonnaga on igal aastal korraldanud mitmekesiseid õppusi, kus tutvustatakse nõukogude seadusandluse aluseid, miilitsatöötajate ja malevlaste kohustusi ja õigusi. Rahvamaleva tegevus ei hõlma mitte ainult patrullteenistust linnades ja asulais. Tähtis on ka profülaktiline töö kuritegude ennetamiseks, individuaalne järelevalve inimeste üle, kellel on kalduvusi alkoholi kuritarvitamiseks ja õiguskorra rikkumiseks, šeflus pisirikkumisi või vähem ohtlikke ühiskonnavastaseid tegusid toime pannud isikute, eriti alaealiste üle, töödistsipliini tugevdamine ja sotsialistliku omandi kaitse tagamine oma asutuses-ettevõttes.