Kadrina vabatahtlikud annetasid loomade varjupaigale 250 kilo toitu

"Sel aastal algas kogumine ägedalt," avaldas Kadrina vabatahtlike pealik Raido Nagel. Kiireks kiskuval aasta lõpul ei jõudnud päästjad veel omavahel loomadele raha kogumisest rääkidagi, kui juba helistas Nagelile üks Kadrina proua ja ütles, et on just selleks tarbeks raha kõrvale pannud ning annab nii koerte jaoks 50 kui kasside jaoks 50 eurot. Lisaks oli tal ka mänguasju ning muid loomatarbeid valmis vaadatud. "Stardipauk tuli teisest kohast," märkis vabatahtlike pealik.