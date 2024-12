Palju või vähe? Tapa vallavanem saab 300 eurot jõulupreemiat

Ettepanekule järgnenud arutelu käigus arvas volikogu liige Mart Lees, et Janar Safronov võiks saada vähem preemiat, sest tal on põhitöökoht mujal. "Ei ole eetiline, et teised teevad tööd kohapeal ja tema saab teise palga mujalt ja palju asju on meil siin lahendamata," rõhutas Lees.

Volikogu esimees Maksim Butšenkov ütles seepeale, et enne haridusreformi töötasid mõned Tapa valla õpetajad kolme koha peal ja said palka peaaegu sama palju kui vallavanem. "Ka praegu on selliseid isikuid, kes teevad rohkem kui ühe ametikoha peal tööd ja see ei ole meie riigis keelatud. Minu arvates on ikkagi õiglane see, et kõik saavad võrdselt," arvas Butšenkov.