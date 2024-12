Tamsalu kassivabrik lõpetas veeavarii ja kopsaka üürivõlaga

Tamsalus Sääse tänav 4 asub lagunenud viiekorruseline elumaja. Majas on kortereid kokku 32. Esmapilgul ei reeda miski, et seal on peetud kassivabrikut. Just seda tegi aga skandaalne Evelin Maripuu, kelle kassivabrikuid on avastatud ka Harjumaalt, Tartust ja Põlvamaalt.