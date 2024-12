Toidupanga peamiseks abisaajaks on tavaline Eesti inimene

Lääne-Viru Toidupank tegi restardi käesoleva aasta suvel. Kastani tänava asemel paikneb toidupank nüüd Jaama tänaval, kus on avarad ruumid nii toiduabi vastuvõtmiseks kui laialijagamiseks. Neid, kes abi vajavad, on varasemast rohkem. Kõige selle juures on aga üks üllatav seik.