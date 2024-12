Jõululaupäev Lääne-Eestisse suuremat lisa sajule ei too, aga õhk on niiske ja uduvihma võib tibutada. Temperatuur on napilt plussis, jõuluõhtul 0 °C ümber ja paraku tuleb leppida musta maaga. Ida pool saab väikest lumelisa eelkõige Võru- ja Põlvamaa, aga mujal on eelmise päeva sajust veel valge kiht maas, õhtuks langeb temperatuurifoon 0 °C-ni ja üldpilt on jõulupühadele kohaselt valgem ja helgem.