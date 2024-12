Pooleteise aastaga on hoo sisse saanud Tapa valla kodutütred ja noorkotkad

21. detsembril saadi kokku Tapa kultuurikojas. "Tänuüritus oli toetajate tänamiseks, kes on panustanud väga palju aasta jooksul meie tegemistesse," selgitas Reelika Valdmets, kes on ameti poolest Tapa valla kooli õpetaja.

Tapa valla kodutütred ja noorkotkad on vanuses 7–18 aastat. Lastele on korraldatud meditsiinilaagreid, topograafialaagreid, sideõpet, ringkonnaüritusi, matkamänge ja lihtsalt kokkusaamisi. "Neile meeldib kõik see laagrites käimine, metsas käimine ja teistmoodi tegevus. Tavaliselt tuleb selliste asjade eest vanematel raha välja käia, aga meil lapsed saavad tasuta," ütles Reelika Valdmets.