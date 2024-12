Päkapikk Ärni lubadus

Seega oli niisugune näriv tunne talle täiesti uus. Kui kell pool neli hommikul päkapikutaadil ikka veel und ei tulnud, tõusis ta üles ja seadis end köögis ahjusuu ette istuma ja tegi tule pliidi alla. Asja sellest unest siis, võib ju ka toimetama asuda, selle asemel et teki all unetult väherda!

Varahommikusel tunnil ei krabistanud maja keldris isegi mitte hiired, akna taga langes ikka veel lund ja tuli ahjus limpsis oksaraage. Selles varahommikuses vaikuses meenus aga Ärnile ... Sai selgeks, et hinge pitsitas täitmata jäänud lubadus. Noore päkapikuna ametivannet andes oli Ärni lubanud täita laste südamesoovid, olla rõõmutooja ja tabada salajasi igatsusi ka siis, kui neid kirjas mainitudki pole. Ometi tuli tal nüüd tõdeda, et mitte alati polnud ta suutnud oma lubadust lõpuni pidada, oli olnud soove, mida täita oli noore päkapikuna tundunud võimatu. Rõõm sellest, et niivõrd oluline asi talle meelde oli tulnud, andis Ärnile justkui tiivad. Kärmelt asus ta tegutsema. Sest olgugi et pensionil, päkapikk jääb päkapikuks ja vannet tuleb pidada.