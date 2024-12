Kuidas veeta pühad ohutult?

Jõulude eel ja ajal on köögis toimetamist rohkesti. Süüa tehes tasub meeles pidada, et kuigi pühadetoit tahab pliidil või praeahjus sageli mitmeid tunde veeta, kasutab hoolas kokk köögikella või püsib köögis ja jälgib, et miski kõrbema ei läheks.

Kuuse ehtimisel soovitab päästeamet loobuda elava tulega küünaldest – kuuseoksi kaunistavad küünlajalad on paraku üsna ebakindlad ning õnnetuse juhtumise oht on suur. Tavalistele kuuseküünaldele võiks eelistada elektrilisi jõulutulesid, kuid neidki ei tasu elektrivõrku järelevalveta jätta. Vooluvõrku ei tohi elektriseadmetega üle koormata, sest kuumenenud juhtmed võivad lühisesse sattudes süüdata ümbruse. Kasutada tohib ainult korras elektriseadmeid.

Külmal ajal ahju, pliiti või kaminat küttes on kindlasti tarvis hoolitseda selle eest, et kolde lähedal poleks kergesti süttivat materjali, ning veenduda, et kodus olevad suitsu- ja vingugaasiandur on töökorras. Avatud koldega kütteseadet ei tohi jätta järelevalveta, sest koldesuust lennanud sädemest võib süttida põrand või vaip.