Põles rollerauto ja kiirabiauto jäi mudasse kinni

Samal päeval kell 10.56 nähti Kadrina vallas Võduvere külas paisjärvel kahte kalameest. Kadrina vabatahtlikud päästjad kutsusid mehed kaldale ja tegid selgitustööd, et veel kehtib siseveekogude jääle mineku keeld.

Peale lõunat helistati mitu korda häirekeskusesse, et Väike-Maarja vallas Ebavere külas on näha eredat leeki. Päästjad kontrollisid koha üle ja selgitasid välja, et ettevõtte gaasitootmisjaamas põletati jääkgaasi ja ohtu ei olnud.