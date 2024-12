Noorem rahvas eelistab käia öistel jumalateenistustel

Viru praostkonna praost ja Rakvere Kolmainu kiriku õpetaja Tauno Toompuu rääkis, et viimase 30 aasta jooksul pole eestlaste tavas jõululaupäeval kirikus käia midagi eriti muutunud. "1980-ndate lõpus hakkas rahvas rohkem kirikus käima, eriti jõulude ajal," lausus ta. "Pärast seda jõulude ajal kirikus käijate hulk vähenes, kuid viimasel 30 aastal on see olnud stabiilne. Jõululaupäeva jumalateenistustel käib ikka suhteliselt palju rahvast, ja seda mitte ainult Rakveres, vaid üle Eesti."