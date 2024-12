Kes ostab päkapikumütsi, kui ülemus seda nõuab?

Kostüümi kandmist saab töötajaga kokku leppida ja nõuda juhul, kui selline kohustus on töötajaga juba enne töösuhte algust läbi räägitud ning töötaja on tööle asunud, olles sellistest nõudmistest teadlik, teatab tööinspektsioon.

On ka vastupidiseid olukordi, näiteks soovib töötaja ise oma jõulumeeleolu välimuse kaudu väljendada, kuid tööandja leiab, et seda töökohal teha ei kõlba. Töökorras saab tööandja paika panna tavad ja reeglid, mis puudutavad ettevõtte mainekujundust ning seda, milline töötaja riietus ja välimus on sellest tulenevalt oodatud. Nii võib töökorras olla kirjas, et jõulude ajal on teatud ametikohtadel vaja kanda päkapikumütsi või lihavõtete ajal jänkukõrvu.