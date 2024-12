See on toidujääkide söömise päev. 27. detsembri valis Saksa jaekaubanduskett Aldi selleks kahtlemata teadlikult, sest pikad jõulusöömapühad on siis just läbi saanud ja üle hulga aja pole kalendris punane päev. Aldi põhjendas oma ideed mõistlikult: me viskame ära liiga palju toitu!