Jõhvis avatakse kogukondlik toiduringluskapp

Jõhvi kogukonna eestvedajad lõid toidukapi linnatoomiseks MTÜ Kapist Välja, mis asub koordineerima ja korraldama kohalikku toiduringlust. Algatuse eestvedaja Kadi Luuri märkis, et toiduringluskapp on käegakatsutav lahendus, kuidas toidu raiskamist koheselt ning efektiivselt vähendada ja kaasata kogukonda ühtse eesmärgi nimel. Tema sõnul on algne kontseptsioon seotud säästliku mõtteviisi viljelemisega, mis tähendab, et toiduringluskapp on suunatud kõigile inimestele. Luuri kutsub üles koostööle nii toidukäitlejaid kui kõiki linnakodanikke, et anda oma panus kohalikku toiduringlusesse. Kommunikatsiooni korraldatakse sotsiaalmeedias, facebooki lehel Toiduringlus Jõhvis, kuhu on juba kogunenud enam kui 800 kaasamõtlejat.