Tapa Vesi ja N.R. Energy sõlmisid kokkuleppe Tapa soojustorustike kasutamise vaidluses

"Kompromissi sõlmimine on N.R. Energy poolne vastutulek ja hea tahte näitamine, et leida lahendus olukorrale, mis sai alguse 2020. aastal, kui Tapa vallavolikogu otsustas määrata vallale kuulva ]OÜ]Tapa Vesi võrguettevõtjaks, kuigi faktiliselt kuulub osa soojavõrgust N.R. Energyle ning trasside omandi- või rendiküsimused olid lahendamata. See tekitas õigusliku segaduse, mida on viimastel aastatel korduvalt lahendanud erinevad kohtuastmed. Tänu konstruktiivsele koostööle tänase vallavalitsusega oleme jõudnud kokkuleppeni, mis tagab soojusenergia tõrgeteta tarnimise Tapa linna elanikele lähitulevikus," selgitas N.R. Energy omanik Nikolai Reisman. "N.R. Energy on viimastel aastatel investeerinud Tapa soojatootmisesse ja kaugküttevõrku ligi kaheksa miljonit eurot ning rajanud kaks kaasaegset hakkpuidul töötavat katlamaja. See tagab Tapa elanikele stabiilse ja keskkonnasõbraliku soojusvarustuse, mis ei sõltu fossiilsetest kütustest. Nüüd saame keskenduda infrastruktuuri edasisele arendamisele."