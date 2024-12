Teekatted põhi- ja tugimaanteedel on peamiselt soolaniisked. Pärnu- ja Läänemaal ning saartel piirab nähtavust uduvine. Temperatuurid on kõikjal plusspoolel.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Mitmel pool piirab nähtavust udu. Teedel on kohati libedusoht!