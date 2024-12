Usu ja uskmatuse vahel

Suured eksistentsiaalsed küsimused, nagu elu mõtte või surmajärgse elu kohta, jäävadki õigupoolest lahendamata. Need on need küsimärgid, mida ei saa hüüumärkideks muuta isegi mitte kirikuõpetaja, vaid parimal puhul võib aidata neis näha mõttekriipse.

Ja teisalt, isegi selline võitlev uusateist ja paljude menukite autor nagu Richard Dawkins, püüdes religioosset uskumist põrmustada oma teoses «Luul jumalast», peab seal möönma, et kui usklik on võimalik olla 100 protsendi kindlusega, siis ateist saab olla üksnes 90-protsendilisega. Niisiis usk ei eelda mingit kahtlust, ateism siiski eeldab, ja niikaua kui pole kindlaid empiirilisi tõendeid Jumala eksistentsi kohta, jääb mingi õhkõrn võimalus, et usklikel on õigus.