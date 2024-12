Galerii: spordientusiastid jõudsid juba kaheksandat korda Käsmust koju

Kui Virumaa Teataja ajakirjanik Haljala raamatukogu juurde parklasse üles seatud kehakinnituspunkti jõudis, oli esimene välejalg sealt juba mööda jooksnud. Kuna sel aastal oli juba Koljaku mäel seltskond hargnema hakanud, oligi esimene jooksja teistest pikalt ees. Järgmised kaks jooksjat tõdesid keha kinnitades, et neil on vaja enne kella kolme Rakverre tagasi saada, kuna ühel neist on vaja jõulupeole jõuda. Joogipunktis oli rändajatel läbitud juba üle 36 kilomeetri ning esimest korda osalenud spordimehe Toomas Kiisi sõnul ei ole hea mõte seisma jääda, pärast on raske liikuma saada. Raskuste vältimiseks jõi ja sõi ta samal ajal liigutades ja venitades.