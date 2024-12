Triigi saluuti nähakse ka ümberkaudsetes külades

Nõnda on uusaastaöö raketid ikka enamasti eralõbu ja võimsat ilutuld vaatama kogunev rahvahulk vististi möödanik. Mõne aasta eest teatati meedias vaid kolmest Eesti paigast, kus uut aastat organiseeritud tulevärgiga tervitatakse. Need olid Paide, Maardu ja Triigi. Tänavu on suure saluudi välja kuulutanud Narva linn. Kuid Triigi külas pole traditsioon katkenud seitse aastat, eelolev taevavalgusega kaunistatud uusaastaöö on järjekorras juba kaheksas.