Näosaate võidurahaga toetatakse Tapa ja Hiiumaa valdade vähekindlustatud peresid

Ooperilaulja Reigo Tamm on lapsepõlve veetnud Tamsalu linnas ja Tapa linnas, mis praegu on mõlemad osa Tapa vallast. Tamme tädi abiellus hiidlasega. See viis laulja suvitama Hiiumaale. "Need piirkonnad on mulle olulised, hinges kallid. Need on mind kujundanud," põhjendas ta.