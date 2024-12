Tapal kasvanud Liisi Paas on alati armastanud lugusid – nii neid kuulata kui ka jutustada. Samaväärselt on talle meeldinud mõelda mõtteid paberile pannes. Nüüd õpetab ta loovkirjutamise nippe ka teistele ning on lisaks töötubade tegemisele leidnud väljundi, jagades kirjutamiseks suunavaid küsimusi ja viiteid Instagramis. Ka nüüd aasta lõpus loovast kirjutamisest kõneldes on tal aasta kohta kokkuvõtte tegemiseks nii mõnigi väärt nipp varuks.