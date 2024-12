Matka korraldaja Pearu Nukk täpsustas, et matkajaid oli sel päeval 21, ent kaks tegid retke varem ning üks kõndija tegi koguni kaks otsa. Jõeperes asetati mälestussambale lillekimp ja küünlad. Pearu Nukk märkis kõnes, et «Kalevipojas» on palju Kadrina ümbrusest pärit lugusid tänu Arnold Friedrich Johann Knüpfferile, Friedrich Robert Faehlmannile ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldile. «Kui mõni Lõuna-Eesti pastor oleks agaram olnud, siis oleks Kalevipoeg Haanja mägesid kündnud,» viskas ta nalja.