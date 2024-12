Alles hiljaaegu kõlas üleskutse mitte lennata. Lennukiga. Et maailmas ökojalajälg suur. Eestlane elab Eestimaal ja puhkab ka siin. Nüüd loen lehest, et lennufirmad kahekordistavad käivet ja Tallinna lennujaamas on kolm miljonit. Nende teenindamiseks on lisajõudu vaja. Palgata. Ja mina siis istun kodus. Kuna minu saabas on kõige ökoohtlikum?