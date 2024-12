Autojuhte võib häirida udu

Hommikul on suuremad teed niisked või märjad. Õhu- ja teetemperatuur on üle Eesti plusspoolel. Ilmaprognoosi järgi on laupäeva päeval pilves ilm. Õhu- ja teetemperatuur jääb plusspoolele. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Tiheda udu tõttu võib kohati nähtavus teedel olla piiratud.