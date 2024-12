Reute peakokk ja üks omanikest Joonas Koppel rääkis, et esialgsed avamisplaanid olid septembris, kuid nagu suurte arenduste puhul ikka, võivad plaanid nihkuda. Nüüd on aga uksed avatud ning hõrgud aroomid Võsu rannamändide all hõljumas.

Restorani nimi Reute hääldub eestipäraselt ning sobiva nimeni jõudsid toidukoha omanikud koos reklaamiagentuuriga Tabasco. Mitme Michelini tunnustusega peakokk Joonas Koppel vastutab restoranis köögipoole eest ja on kolmest omanikust ka see, kes on tegevana kohapeal. Koppel rääkis, et kuni maikuuni on resto avatud reedest pühapäevani, suvehooajaks plaanitakse aga igapäevast lahtiolekut.