Ootad lund? Loe, milliseks kujuneb aastavahetuse ilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab vihma, hommikul sekka tuleb ka lörtsi. Edelatuul tugevneb 7–12, puhanguti 18, rannikul 13–18, puhanguti kuni 27 m/s. Hommikul pöördub tuul Põhja-Eestis läände ja loodesse ning nõrgeneb veidi. Sooja on 1–5 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, keskpäeva paiku lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub kõikjal edelast läände ja loodesse 7–12, puhanguti 17, rannikul 11–16, puhanguti kuni 24 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Soja on 1–5 kraadi. Õhtupoole läheb mõnevõrra külmemaks ning teedel suureneb libeduseoht.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub läänekaaretuul 4–10, põhjarannikul läänetuul kuni 13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul kuni +3 kraadi. Teedel on libeduseoht. Vana-aasta viimasel päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 4–10, põhjarannikul 9–13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.



Uusaastaööl pilvisus tiheneb. Lumesadu levib saartelt üle maa kirde suunas ja kohati tuiskab. Hommikul sajab saartel ja Lõuna-Eestis ka lörtsi ja vihma. Tuul pöördub läänest kagusse ja itta ning puhub kiirusega 5–10, rannikul puhanguti 15 m/s. Hommikuks paisub idatuul põhjarannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul kuni +2 kraadi. Hommikuks läheb Lõuna-Eestis soojemaks.



Kolmapäeva päeval on pilves, õhtul aga selgimistega ilm. Põhja-Eestis sajab enamasti lund ja tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul, pärastlõunal pöördub tuul põhja- ja loodesse kiirusega 7–13, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi. Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja vihma, õhtul läheb sadu üle lumeks. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7, pärastlõunal pöördub tuul loodesse ja tugevneb 7–12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Õhtupoole läheb ilm mõnevõrra külmemaks.