Inglise kirjanik Laurie Elizabeth Flynni esimene romaan "Tüdrukud on siin nii toredad" ilmus aastal 2021 ja ajaleht USA Today nimetas selle kiiresti aasta parimaks romaaniks. Endisest modellist autor on ühes intervjuus öelnud, et seda raamatut kirjutades mõistis ta äkki, kui sügavalt on ühiskonnas juurdunud sildistamine.