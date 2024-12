Virumaal sai 90 kodu tuleohutumaks

Ida päästekeskuse ennetuspartneri Liina Järvi sõnul tunneb ta rõõmu, et väga paljude perede kodud on saanud turvaliseks ja soojaks. "Oluline on, et abi vajanud inimesed teavad, et nad ei ole üksi, pered tunnetavad tuge. Ühest omavalitsusest saime tagasisidet, et mõnes kodus on elanikud saanud meie ühise pingutuse järel tõuke, jätkamaks ise kodus parendustöödega. Seda endale jõukohaselt," rääkis Järvi.