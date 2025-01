Aru-Lõuna karjäärist võetud fosforiidiproove analüüsitakse esialgu Iirimaal Loughrea linnas

Praegu asub proovide materjal Kadrina vallas Arbavere uurimiskeskuses kuupmeetrisuurustes plastkottides, mille liigutamiseks on vaja tõstukit. Eesti geoloogiateenistuse projektijuhi Lauri Joosu sõnul järgnevad proovide võtmisele detailsed keemilised analüüsid.

"Nendeks analüüsideks viiakse proovid kõigepealt Soome ja siis Iirimaale. Seal on seesama labor, mida me kasutasime fosforiidiuuringute eelmises etapis, kui me puurisime nii Rakvere kui ka Toolse maardla ümbruses mitmeid puurauke. Labor asub Iirimaal Loughrea linnas," selgitas ta.