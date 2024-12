Grossi seekordse uusaastapeo esinejad: nostalgilisest Thomas Andersist kantri ja eurodiskoni

Ka seekordne pidu toob Rakverre nimesid, kellest mõni oli omal ajal tõeline superstaar ja kelle laule on kaasa laulnud pool maailma. Alustab Tanel Padar, edasi tulevad Rednex, The Swingers, Thomas Anders, Mr. President ja Synne Valtri Band.

​Kuuendat korda toimuv OG Elektra uusaastapidu on muutunud omaette kultusürituseks. Ligemale 3500 inimest võõrustav kinnine erapidu on osutunud niivõrd populaarseks, et selle pääsmed on ringlema hakanud isegi mustal turul. Seekordne trall toimub 25. jaanuaril ning toimumispaigaks on taas Rakvere spordihoone.