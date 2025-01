Võta näpust. Aastavahetuseks lubatud Tallinna–Tapa elektrirong jõuab liinile alles septembris

Tähtaeg saabus, aga kumbagi lubadust pidada ei suudetud. Küsimuse peale, millal elektrirong Tallinnast Tapale sõitma hakkab, vastas Kaido Aettik nüüd nõnda: "Eesti Raudtee soov on, et võimalikult kiiresti. Škoda rongid on ka juba saanud teha erinevaid katsesõite meie taristul ning 25kV katsetustega alustatakse veebruari viimastel päevadel. Praeguse teadmise juures on planeeritud elektrirongi liikluse avamine Tallinna–Tapa–Tartu liinil septembris 2025."