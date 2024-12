Virumaa kaunitarid hoidsid Tokyos Eesti lippu kõrgel

Tapa vallas elav Viktoria Martsinkevitš tõdes, et pikk tee Tokyosse sujus kenasti, tagasitee oli hoopis seiklusrikkam. Esimene lend tühistati, asenduslend hilines ning sportlane jäi jätkulennust maha. Samuti pakkusid tolliametnikele huvi pagasis olnud väike toidukaal ning karikas. Igaks juhuks reisis ta vaid käsipagasiga ning surus kogu vajamineva sinna ära. Sedasi sai olla sada protsenti kindel, et bikiinid on võistluste ajal seljas, mitte ei rända omapead mööda maailma.