Toitumisnõustaja jagab nippe, kuidas söögilauas targemaid valikuid teha

Pühadelaudadele mõeldes nendib Pütt­sepp, et toiduvalik on kahe otsaga asi. «Olen väga traditsioonide inimene, seega kuidagi ei tahaks ära võtta inimestelt pühadekombeid ja öelda, et pange nüüd ainult salatid lauale. Kindlasti on see ka psühholoogiliselt kasulik neile, kes uue aasta algul kohe tervislikele radadele minna plaanivad. Teisalt tuleb end õpetada tervislikumaid valikuid tegema, see teadmine tuleb tasakesi ellu sisse viia,» selgitab toitumisnõustaja. Vanaaastaõhtu lauale soovitab Püttsepp valida rasvase liha ja jõuluvorstide asemel hoopis kala, pakkuda kõrvale salatit. Poekookide-tortide asemel soovitab ta kas maiused kodus ise valmistada, et vältida liigset suhkrut ja lisa­aineid, või maiustada hoopis kvaliteetse jäätisega, millele garneeringuks meelepäraseid marju peale sobib panna.