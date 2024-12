Pürotehnikaga tuleb talitada targalt ja ettevaatlikult

Päästeamet paneb paugusõpradele südamele, et pürotehnilist toodet tuleks soetada vaid vastava loaga edasimüüjalt, mitte suvaliselt inimeselt turult, tänavalt või internetist. Pürotehnilisel tootel peab olema CE-märgistus ja kasutusjuhend, lisaks peab pakend olema väliste vigastusteta. Kui pärast ilutulestiku soetamist jääb silma, et tootel on mõlgid või näiteks veekahjustused, siis tuleb see ostupunkti tagastada.