Ta lisab, et tihedas lumesajus ja tuisus on sõiduolud halvad ning et lumesadu on seotud rünksajupilvedega, mille areng on tingitud üle plusskraadides merevee liikuvast arktilisest õhumassist. Kiitsak märgib, et olemas on isegi väike äikesevõimalus, õhukihistus muutub ebapüsivamaks.