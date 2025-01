Vallavanem Erki Savisaar (keskerakond) ei osanud peast öelda, kui palju valla sümboolikat kandev alkohol maksma läks, kuid kinnitas, et pudeleid oli umbes sada ja need on tänaseks laiali jagatud-kingitud. Etikett pudelil nimetab jooki küll "Vinni Viinaks", aga sisuks on Moe Peenviinavabriku "Moe 1886", mida tootjafirma e-poes müüakse hinnaga 16.20 pudel. Tuleb veel arvestada, et erietiketi kujundamine ja trükkimine oli lisakulu, mis tähendab, et viinaost läks vallale maksma suurusjärgus 2000 eurot.