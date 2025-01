ARVAMUS Väärikad Rakvere mälestised väärivad paremat tähistust

Turistid liiguvad üldiselt teljel Keskväljak – linnus – Vallimäe vabaõhukeskus. Äärelinnadesse satutakse harvem ja eks Rakvere äärelinnaosad ongi samasugused nagu teistes Eesti linnades.



Suunamudijad-sõnavõtjad kiidavad Rakvere lillerohkust (valdavalt on videod filmitud ju suvel), heakorda ja linnuse põnevaid atraktsioone. Aga alljärgnevalt sellest, mida saaks paremini – need tähelepanekud tulenevad eranditult linna külaliste kommentaaridest.



Pea kõik turistid küsivad oma videotes: aga kus on inimesed? Jah, me teame ise ka, et rakverlased ei veeda oma kodulinna keskmes aega ja tänavad-väljakud on tühjad, kui just mõnd suurüritust ei toimu. Aga see on palju suurem probleem, mida ühe suletõmbega ei lahenda, kui üldse seda võimalik lahendada on.



Küll saaks väga lihtsalt ja odavalt lahendada ühe arusaamatuse, mis on kõrva jäänud vaat et 99 protsendi külaliste juttudest. Kõik nad imetlevad ja kiidavad Keskväljaku skulptuuri "Poiss jalgrattaga ...", aga väga üksikud, ja sedagi ilmselt tänu eelnevale kodutööle, teavad, et see "poiss jalgrattaga" on Arvo Pärt, ja oskavad sinna kõrvale rääkida ka loo, miks just selline skulptuur ja kes see Pärt üleüldse on.



Jah, "poisil jalgrattaga" on juures ka "pidurdusjälg", kus eesti keeles on lugu lühidalt ära seletatud, aga seda ei märka turistid isegi suvel, rääkimata siis talvest, kui see nähagi pole.