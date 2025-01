Kolumn: tähelepanu

Öeldakse küll, et tähelepanu töötab hetkes ja käib justkui hetke kohta, aga siiski saab tähelepanu osutada nii minevikule, olevikule kui ka tulevikule. Ajas liikumine on ikkagi aju omadus, mitte puudus. Tähelepanu saab korraga haarata rohkemat või vähemat, tähelepanu ulatus ning tähelepanu all olev objekt saab varieeruda, loomulikult ka subjekt. Tähelepanu võib olla teadvustatud või teadvustamata. Mind pigem huvitab tähelepanu töövõime. Mulle tundub, et tähelepanu töövõime on korrelatsioonis sellega, kui palju märgata, haarata ja mõista. Sisuliselt on küsimus küündimises või küündimatuses. Kas sa suudad tähele panna?