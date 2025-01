Arnold Rüütlil oli tihe side ka Lääne-Virumaaga

Arnold Rüütel õppis aastatel 1946–1949 Jäneda põllumajandustehnikumis. Nagu tol ajal kombeks, kraapis ta lõpetamisel oma nime Jäneda lossi punastest telliskividest seina sisse. Seal on nimi A. Rüütel loetav praegugi.

«Meie käekäik ja tegemised siin olid Rüütli jaoks huvitavad eelkõige tänu sellele, et oma esimese põllumajandushariduse omandas ta ju Jänedal õppides. Vanemasse ikka jõudnud inimestele on tihtipeale noorusaeg kangesti oluline. Nendest kooliaegsetest tegemistest oli väga palju võimalik temaga vestelda,» rääkis Jäneda Mõis OÜ tegevjuht Enno Must.