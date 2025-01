Aigar Põder andis au nii Arnold Rüütlile kui François Mitterrandile

Kadrioru lossi külastamisest on säilinud foto, kus presidentidele annab au 21-aastane Aigar Põder, kes oli siis auvahtkonna ülem. "Me teenisime sel ajal Kalevi jalaväepataljoni A-kompaniis, mis tol ajal täitis auvahtkonna kohuseid ka. Siis vahipataljoni veel ei olnud," selgitas Põder, kes on praegu Tapa vallavolikogu aseesimees.

Auvahtkonna ülema juures seisid Kalevi jalaväepataljoni ajateenijad. "Sellest vastuvõtust ma mäletan kõige rohkem seda, et väga palav oli. Meile öeldi alguses, et see auvahtkond kestab umbes 20 minutit, aga lõpuks kestis see kaks tundi. Nii et päris kurnav oli," meenutas Põder.