Tuulikuparkide arendaja esitas Vinni valla vastu kohtule kaebuse

"Kogukonna arvamuse eiramine arenduse varasemates etappides on loonud soodsa pinnase konfliktidele, mida tuleb nüüd lahendada," tõdes Vinni vallavolikogu esimees Evelin Poolamets. "Meie ülesanne volikogu liikmetena on oma valijate ja kogukondade huve esindada, mitte olla tuulikuärimeeste naiivseteks käepikenduseks. Oma kogukonna huvide kaitsmisel on vaja ka kohtuvaidlused ära pidada."

​Oma kaebuses toob TMV Green OÜ esile, et Vinni valla üldplaneeringus on määratud elektrituulikute arendusaladeks sobivad alad ning ettevõte alustas Vinni valda tuulepargi kavandamist mitmed aastad tagasi, lähtudes teadmisest, et Vinni vald on huvitatud enda territooriumil tuuleenergeetika arendamisest. "​Kaebajale (TMV Green OÜ - toim.) ei esitatud haldusakti eelnõud ega ka muul kujul õiguslikke ega faktilisi põhjendusi, millest lähtuvalt saaks vald enda poolt kehtestatud üldplaneeringu jätta meelevaldselt ellu viimata. Kaebaja ei osanud vähimalgi määral vastavat ette näha," seisab Tartu Halduskohtule esitatud kaebuses, mis vaevu mahub üheksale A4-leheküljele.