Pühapäeval valitseb korralik talveilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab lund. Eesti põhjaservas on pilvisem ja sajuhooge tihedamalt. Paiguti tuiskab. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 3–9, rannikul tuleb kohati kuni 1 kraad sooja.