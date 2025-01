Virumaa teed on lumised ja jäised.

Kui Põhja- ja Kesk-Eestis on suuremad teed lumised või sõidujälgedes soolalumesegused ning Lääne- ja Lõuna-Eestis valdavalt soolaniisked, siis Ida-Eestis on teed lumised või jäised. Keerulisemad võivad sõiduolud olla väiksematel teedel, kus hooldustsükli aeg on pikem kui suurematel teedel.