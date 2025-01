GALERII Rakvere uisuväljakul käis juba esimesel päeval üle saja huvilise

Rakvere spordihoone parklasse rajatud hokipoortidega uisuplats valmis hokiklubi Viru Vägi ja linna spordikeskuse ühise ettevõtmisena. Spordikeskuse poolt on poordid ja uisulaenutus, hokimehed tegelesid jää valamisega. Praeguseks on viimast juba 20 kihti ning tööd on sellega olnud üksjagu.