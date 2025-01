Rakvere Teatri suurtoetaja on juubelihooajal Audi

Peeter Tiitson märkis, et Audi Eesti ei ole varasemalt teatritega koostööd teinud. "Kui selleks avanes võimalus, kaalusime seda oma ettevõtte siseselt, kohtusime teatri esindajatega ning leidsime, et omades ühiseid arusaamasid ja mõtteid sobime koostööpartneriteks - nii see otsus sündis. Tegemist on väärika teatriga, mis on läbi aastakümnete olnud Eesti teatrimaastikul arvestatav tegija ning me oleme kindlad, et oma kõrget taset hoiavad nad ka tulevikus," kõneles Audi Eesti teatrisõbrast tegevjuht.