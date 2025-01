Nädalavahetusel pidid päästjad tegelema nelja tuleõnnetusega

4. jaanuaril kell 04.05 anti teada, et Väike-Maarja vallas Kärsa külas olid süüa tehes gaasivooliku sisse augud tekkinud. Päästjad nägid gaasivoolikus mitut auku ja keelasid pliiti kasutada, kuniks voolik on ära vahetatud. Selgus, et hoones puudusid vingugaasi- ja suitsuandur, kuid omanik lubas need soetada. Päästjad kontrollivad lubaduse täitmist nädala pärast.