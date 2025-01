Suusasarja avaetappi võõrustab Kadrina

Kadrina etapi korraldaja Robert Salep oli positiivselt meelestatud, sest ilmataat on viimastel päevadel raja ettevalmistust soosinud. "Kunstlume tootmine käib täie hooga, aga eks rajameistril tuleb unetunde minimaalselt," sõnas Salep ning ütles, et viimaste andmete järgi on etapile registreerunud saja sportlase ringis.