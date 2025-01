"Pealinna ja teiste maakondade näitel neid inimesi on," sõnas äsja avatud rendikontori perenaine Urve Saar. "Need on inimesed, kes töötavad kuskil kaugemal, kuid kel kodus on tööd teha raske. Väikeste laste või loomade tõttu näiteks," lisas ta.